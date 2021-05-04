الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تباشر بإعادة تأهيل مستشفى ابن الخطيب في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، أنها قدمت للحكومة العراقية مساعدات لإعادة تأهيل مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى فيروس كورونا في بغداد، والتي تعرضت لحريق الشهر الماضي.

وقالت السفارة الأميركية في بغداد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، أكدت أن جمعية طلاب الطب الأميركيين (AMSA) فرع العراق، شرعت بتنظيف عدة طوابق من مبنى المستشفى اليوم.

وأضافت أنه في الأسابيع المقبلة ستستبدل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المعدات الطبية وغير الطبية التي دُمرّت في الحريق، بما في ذلك أسرة المستشفيات وأجهزة مراقبة المرضى، فضلاً عن معدات الحماية الشخصية اللازمة لعلاج مرضى كورونا.

وأشارت إلى أن الوكالة الأميركية ستعمل مع الدفاع المدني في بغداد على تنصيب منظومَةٍ جديدةٍ للسلامة من الحرائق في المستشفى، والتي ستشمل على الأرجح منظومة رش إلى جانب أجهزة كشف الدخان ومستلزمات إطفاء الحرائق وسلالم مخارج الحريق ولافتات الطوارئ، مشيرة إلى أن جمعية طلاب الطب الأميركيين ستقيم نصباً تذكارياً لتكريم ذكرى ضحايا هذه المأساة.

وبينت السفارة أن مساعد وزير الخارجية الأميركي بالإنابة، جوي هود اليوم قال "نأمل أن يُعيد مشروع التجديد هذا مستشفى ابن الخطيب إلى العمل في أسرع وقت ممكن وأن تساعد المعدات الجديدة وأنظمة السلامة من الحرائق في إنقاذ أرواح الناس، مع ضمان عدم تكرار مثل هذه المأساة أبداً".

وتعكس هذه المساعدة الالتزام الراسخ للولايات المتحدة بتحسين صحة ورفاهية الشعب العراقي، بما في ذلك جهودها لمكافحة جائحة كورونا، بحسب السفارة.

وفي 24 نيسان الماضي، لقي 88 شخصاً مصرعهم وأصيب 110 آخرون باندلاع حريق في مستشفى "ابن الخطيب" المخصص للمصابين بفيروس كورونا، جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وعلى إثر ذلك، قرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، سحب يد وزير الصحة حسن التميمي، ومحافظ بغداد، ومدير صحة الرصافة، عقب حادث الحريق.

فيما أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب سلمان الشمري وعدد من منتسبي المستشفى، على خلفية الحريق أيضا.