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الوقود حسب بطاقة السكن في خانقين وتوابعها

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-30T07:12:11+0000
الوقود حسب بطاقة السكن في خانقين وتوابعها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الخميس، باستحصال الموافقات على آليات توزيع جديدة للوقود في قضاء خانقين وتوابعه الإدارية بالاعتماد على بطاقة السكن.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه بناء على شكاوى المواطنين سيتم ابتداءً من يوم غد الجمعة الاول من تموز، توزيع مادي الكاز والبنزين والنفط حصرا لاهالي قضاء خانقين وجلولاء والسعدية وقره تبة  باعتماد  بطاقة السكن  لمعالجة ازمة الوقود وضمان انسيابية توزيع على جميع المواطنين بعدالة.

وعزا المصدر، ابرز أسباب ازمة الوقود في خانقين وتوابعها "السعدية جلولاء وقره تبه" الى دخول عجلات ومركبات من مناطق اخرى للتزود بالمحروقات من خانقين وتوابعها الإدارية، ما سبب ازمة متفاقمة بالمحروقات الأساسية.

وطالب أهالي خانقين، (105 كم شمال شرق بعقوبة) في وقت سابق بتدخل قوات الامن وجهاز الامن الوطني بتنظيم آليات توزيع الوقود ومنع عمليات التهريب والبيع غير القانونية للوقود في عموم مناطق خانقين.

 

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