الوقف السني يوضح ملابسات حذف بيان أثار جدلاً حول نصر الله

شفق نيوز/ أصدر ديوان الوقف السني في العراق، اليوم، توضيحًا حول حذف بيان التعزية المنشور يوم أمس بشأن اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني.

وأوضح الديوان في بيان له، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن المنشور تم حذفه من قبل إدارة "فيسبوك" بسبب تضمنه كلمات تتعارض مع سياسات الموقع العامة، التي تحظر استخدام بعض الكلمات والمفردات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في فلسطين ولبنان.

وبين ديوان الوقف السني، أن هذا التوضيح يأتي بعد استفسارات عديدة من المتابعين حول سبب حذف المنشور بعد دقائق من نشره، بالتزامن مع الأحداث الجارية في لبنان يوم أمس.

وأكد الديوان أن الحذف لم يكن من طرفه، بل تم من قبل إدارة "فيسبوك" وفقًا لسياساتها.

وأثار حذف المنشور ردود فعل غاضبة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، الذين أبدوا امتعاضهم بسبب الاعتقاد بأن الوقف السني هو من قام بحذف البيان.