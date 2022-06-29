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الوقف السني يمنع "الغريري" من الخطابة: خطبه تتداول بهزل على المواقع

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-29T04:55:01+0000
الوقف السني يمنع "الغريري" من الخطابة: خطبه تتداول بهزل على المواقع

 شفق نيوز/ قرر ديوان الوقف السني، اليوم الأربعاء، منع خطيب أحد مساجد العاصمة بغداد من الخطابة لتداول خطبه بهزل على مواقع التواصل.

وقال الديوان في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس الديوان عبد الخالق العزاوي قرر منع امام جامع "عمر المختار" في منطقة اليرموك غرب بغداد "عداي الغريري" من الخطابة ونقله الى مكان اخر  على خلفية الانتقادات الأخيرة لما يحصل أثناء الخطب وتداولها بهزل على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقدم "الغريري" خطبة صلاة الجمعة، بطريقة تعد "غريبة" لاستخدامه المواضيع الاجتماعية والسياسية بانفعال وصوت عالٍ وحركات غير معتادة، وتتناول مقاطع فيديو من خطبه على مواقع التواصل بكثرة.    

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