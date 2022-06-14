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الوقف السني يكشف تفاصيل "النزاع" مع الشيعي حول ملكية بعض الأماكن

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-14T19:08:41+0000
الوقف السني يكشف تفاصيل "النزاع" مع الشيعي حول ملكية بعض الأماكن

شفق نيوز/ كشف رئيس ديوان الوقف السني العراقي عبد الخالق العزاوي، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل "النزاع" مع الوقف الشيعي حول ملكية بعض الأماكن.

وقال العزاوي لوكالة شفق نيوز، على هامش زيارته لجامع الدولة الكبير، بقضاء الفلوجة بمحافظة الانبار، والذي ما زال قيد الانشاء، إن "هناك عدة صعوبات تواجه الكادر الهندسي وتم العمل على تذليلها، ومن ضمنها البناء المركزي الذي أصبح واجهة للمدينة"، مؤكداً "اهتمام إدارة الوقف السني بهذا الموضوع".

واشار الى أن "هناك عدة مشاريع تشبه هذا المشروع في عدة محافظات سنمضي في اكمال التصاميم لبنائها".

وبشأن الأوقاف المتنازع عليها بمناطق متفرقة في البلاد، قال العزاوي، إن "هناك مشاكل في ست محافظات، ونزاع حول ملكية بعض الأماكن بين الوقفين الشيعي والسني"، مضيفاً ان "لجنة الفك والعزل معطلة من قبل مكتب رئيس الوزراء وهو قرار جريء، وبالفعل هناك بنايات متنازع عليها، لكنها تابعة للوقف السني تحديداً استنادا للحجة الوقفية والتولية".

وتابع، أن "هناك أماكن تخص الوقف الشيعي ايضا، وبالطبع يجب حل هكذا خلافات بالحوار السلمي"، مؤكدا ان "الوقف السني جزء من الحل وليس من مشكلة، والمباني التي تحدث بشأنها مشاكل ستحل في الأيام المقبلة وفق القانون".

وحول الموظفين بصفة عقود لدى ديوان الوقف السني، وإمكانية تعيينهم، قال العزاوي، إن "رئاسة الوقف السني وقفت بجانب أصحاب العقود والذين يبلغ عددهم 38 ألف عقد تشغيلي في كل مديريات الوقف في العراق، وخاطبنا وزارة المالية لاحتياج الوقف لهذا العدد، وبعثنا كتابا للجنة المالية في البرلمان العراقي لأجل تخصيص دراجات وظيفية على اعتبار المتعاقدين هم أصحاب عوائل وخدموا في الوقف والوقف السني، ونعمل على تحصيل درجات وظيفية لهم".

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