الوقف السني يقاضي عصام حسين بتهمة إثارة "النعرات الطائفية"

شفق نيوز- بغداد

أقام ديوان الوقف السني، يوم الأربعاء، شكوى قضائية بحق المحلل السياسي عصام حسين، بتهمة إثارة "النعرات الطائفية".

وبحسب وثيقة مذيلة بتوقيع مدير عام الدائرة القانونية للوقف، وموجهة إلى محكمة تحقيق الكرخ الثالثة، فإن الدعوى جاءت بسبب "الإساءة والتشهير وإثارة الفتنة والنعرات الطائفية بين أبناء الشعب العراقي مما يؤثر على وحدة وترابط أبناء الوطن الواحد وذلك على برنامج (منى سامي)".

ودعا الوقف بحسب الوثيقة، المحكمة إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية لتحريك شكوى جزائية بحقه".

وقررت هيئة الإعلام والاتصالات، أول أمس الاثنين، إيقاف بث برنامج تبثه قناة "الأولى" العراقية وتغريمها 25 مليون دينار لمخالفته لائحة قواعد البث الإعلامي، فيما قررت منع ظهور عصام حسين والذي ظهر في حلقة البرنامج لمدة 60 يوماً.