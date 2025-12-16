الوقف السني يقاضي الشاعر "المسيء للصحابة"

شفق نيوز- بغداد

أعلن ديوان الوقف السني في العراق، يوم الاثنين، رفع دعوى قضائية ضد شاعر شعبي على خلفية تجاوزه على صحابة رسول الإسلام.

وقال الديوان، في بيان استنكار، إنه يعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين للإساءة التي صدرت عن الشاعر علي نعيم بحق رموز المسلمين من صحابة رسول الله، معتبراً أن ما صدر يُعد تجاوزاً مرفوضاً على الثوابت الدينية ومساساً بمشاعر المسلمين كافة.

ودعا ديوان الوقف السني، إلى الالتزام بخطاب مسؤول يحترم المقدسات الدينية ويعزز وحدة الصف والكلمة، محمّلاً الجهات المعنية مسؤولية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يتعمد الإساءة إلى الرموز الدينية أو التحريض على الكراهية.

وأكد الديوان احتفاظه الكامل بحقه القانوني في الرد على هذه الإساءة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إقامة دعوى قضائية وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وشدد الديوان على ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار والاحترام وصون السلم المجتمعي، بما يحفظ كرامة المقدسات ووحدة المجتمع العراقي.

وكان الشاعر الشعبي علي نعيم قد ظهر في مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن إساءة إلى صحابة الرسول محمد، ما دفع وزارة الداخلية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق إجراءات المحتوى الهابط.