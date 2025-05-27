الوقف السني يعلن غدا أول أيام ذي الحجة

شفق نيوز/ أعلن ديوان الوقف السني في العراق، يوم الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر ذي الحجة، وأن عيد الأضحى سيكون يوم 6 من الشهر الجاري.

وقال الديوان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نظراً لثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة بالوجه الشرعي، فإن اللجنة الدائمة لتحديد أوائل الأشهر الهجرية في ديوان الوقف السني تعلن أن يوم غد الأربعاء، هو أول أيام شهر ذي الحجة".

وأضاف "وسيكون يوم الخميس 5 من الشهر الجاري، يوم عرفة، ويوم 6 من الشهر هو أول أيام عيد الأضحى المبارك".

وكان مكتب المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق علي السيستاني، أعلن أن يوم الخميس المقبل هو أول أيام شهر ذي الحجة.

وفي بيان صادر عن مكتب المرجع في النجف، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أوضح أن "يوم غد الأربعاء هو المكمّل لشهر ذي القعدة، ويوم الخميس الموافق (29 مايو/أيار 2025) هو الأول من شهر ذي الحجة لعام 1446 للهجرة".

وكانت السعودية أعلنت أن يوم غد الأربعاء غرة ذي الحجة، وأن يوم الجمعة 6 يونيو/حزيران المقبل هو عيد الأضحى.