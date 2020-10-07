الوقف السني يعلن عودة إقامة صلاة الجمعة في المساجد وفق 4 شروط

شفق نيوز/ أعلن ديوان الوقف السني عودة إقامة صلاة الجمعة، اعتبارا من الجمعة المقبلة الموافق ٩/تشرين الأول/٢٠٢٠، في المساجد التابعة له بكافة المدن العراقية.

وقالت دائرة المؤسسات الدينية والخيرية بحسب وثيقة صدرت عنها وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "حصلت الموافقة على إعادة صلاة الجمعة في المساجد التابعة لديوان الوقف السني كافة، وذلك بعد حصول الديوان على الموافقة من الجهات المعنية مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وشددت الوثيقة على مجموعة من التعليمات وهي أن يكون فتح المساجد قبيل الصلاة بنصف ساعة، وأن يكون وقت الخطبة (١٠) دقائق كحد أقصى. كما شددت على مراعاة إجراءات السلامة الصحية أثناء الخطبة من (لبس الكمامة، والتعقيم، والتباعد بين المصلين)"، ولفتت إلى أن "الجامع يغلق بعد انتهاء الصلاة بـ5 دقائق".