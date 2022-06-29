الوقف السني يعلن السبت 9 تموز أول أيام عيد الأضحى

شفق نيوز/ حدد ديوان الوقف السني في العراق، يوم الأربعاء، أول أيام عيد الاضحى.

وأكد الديوان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الأربعاء، ليكون غداً الخميس اول ايام الشهر.

وسيكون يوم السبت 9 تموز المقبل أول أيام عيد الأضحى.

واليوم الأربعاء، أعلنت السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون غداً الخميس أول أيام الشهر. ووفقا لرؤية هلال شهر ذي الحجة في السعودية يكون أول أيام عيد الأضحى يوم السبت الموافق 9 يوليو.

كما أعلنَ مكتب المرجع الديني علي السيستاني في النجف، أن يوم غدٍ الخميس هو المكمّل لشهر ذي القعدة، على أن يكون يوم الجمعة الموافق (1 /7 /2022 م) هو الأول من شهر ذي الحجة.

وبذلك يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد الموافق 10 تموز يوليو.