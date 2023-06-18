الوقف السني يعلن "الاربعاء" اول ايام عيد الاضحى

شفق نيوز / أعلن ديوان الوقف السني، يوم الأربعاء المصادف 28 حزيران 2023، أول أيام عيد الأضحى.

وذكر الديوان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "نظراً لثبوت رؤية الهلال بالوجهين الشرعي والفلكي، فإن لجنة تحديد أوائل الأشهر الهجرية في الديوان، تلعن أن يوم غد الاثنين أول أيام أيام غرة شهر ذو الحجة، للعام الهجري الحالي 1444ه".

وأضاف أن "يوم الأربعاء المصادف 28 حزيران 2023، سيكون أول أيام عيد الأضحى".

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت الأربعاء، 28 حزيران / يونيو أول أيام عيد الأضحى، وذلك وفقاً لرؤية هلال شهر ذي الحجة في المملكة.