الوقف السني يعاقب إمام جامع في بغداد بسبب صلاة العيد

شفق نيوز/ أصدر رئيس ديوان الوقف السني، مشعان الخزرجي، قراراً يقضي بإيقاف إمام وخطيب جامع المصطفى في العامرية ببغداد، الشيخ عقيل الفهداوي، عن الخطابة ونقله إلى موقع آخر.

وأعلن الفهداوي، عبر منشور على صفحته في "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، أنه "تم إبلاغه رسمياً بقرار الوقف السني على خلفية نشر مقطع فيديو تناول فيه أزمة تحديد موعد عيد الفطر وما رافقها من خلافات داخل المكون الواحد"، مشيراً إلى أن "القرار يعد تعسفياً بحقه".

وكان مقطع الفيديو الذي نشره الفهداوي، قد تضمن انتقادات للتدخلات السياسية التي أثارت الجدل بشأن موعد عيد الفطر، ما أدى إلى تداعيات داخل الأوساط الدينية والاجتماعية.