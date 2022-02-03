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الوقف السني يسحب يد "العبيدي" ويفاتح مكتب الكاظمي لمعاقبته

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-03T15:09:10+0000
الوقف السني يسحب يد "العبيدي" ويفاتح مكتب الكاظمي لمعاقبته

شفق نيوز / أصدر رئيس ديوان الوقف السني، سعد كمبش، يوم الخميس، أمراً ديوانياً بسحب يد مدير الأضرحة والمقامات في الديوان، فارس العبيدي.

وجاء في وثيقة صادرة عن رئاسة ديوان الوقف السني، وحصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن رئيس الديوان فاتح مكتب رئيس الوزراء، لتوجيه عقوبة التوبيخ لمدير الأضرحة، وإحالة الموضوع إلى المحاكم المختصة".

وكان ديوان الوقف السني، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، تبرأه من التصريحات المنسوبة إلى مدير عام دائرة الأضرحة والمقامات السنية فارس العبيدي التي تحمل "إساءة" للشيخ عبد القادر الكيلاني.

من جانبه قال رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، إن "الشيخ عبد القادر الكيلاني علم من أعلام بغداد ورمز من رموز العالم الإسلامي، نطالب بمحاسبة من أساء لمكانة سلطان الأولياء والعارفين، ومعاقبة كل من يتورط بالمساس بالرموز الدينية لكافة الأديان والطوائف".

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