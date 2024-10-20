الوقف السني يتعهد باستئناف العمل في إحدى "أيقونات" مدينة الموصل

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الأحد، عن تعهد الوقف السني باستئناف العمل في إعادة إعمار جامع الموصل الكبير المتوقف منذ عدة أشهر بسبب ملفات فساد مالي.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي زار مدينة الموصل قبل يومين، وجرى خلال اللقاء معه مناقشة العديد من المسائل ومنها استغلال أملاك الوقف السني والدرجات الوظيفية للأئمة والخطباء وإعمار جامع الموصل الكبير المتوقف عن العمل منذ أشهر".

وأضاف أن "الخزرجي تعهد خلال زيارته لنينوى باستئناف العمل في مشروع جامع الموصل الكبير في جانب المدينة الأيسر قريباً"، معتبراً أن "الجامع يعد أيقونة حضارية سيكون في حال إنجازه معلماً مهماً من معالم مدينة الموصل".

والعام الماضي توقف العمل في مشروع بناء جامع الموصل الكبير بعد الكشف عن ملفات فساد في الكشوفات الخاصة بالمشروع، بناء على طلب قدمه بعض النواب عن محافظة نينوى.

وفي وقت سابق، دعت لجنة الأوقاف في مجلس نينوى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية إلى التحرك من أجل المباشرة بأعمال بناء جامع الموصل الكبير.

وبدأ العمل في بناء جامع الموصل الكبير منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي في عهد النظام السابق، وتوقف العمل بعد الغزو الأمريكي للبلاد، وتم استئناف العمل فيه لفترات متقطعة ثم توقف بسبب قلة التمويل.