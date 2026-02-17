الوقف السني وأوقاف إقليم كوردستان يعلنان غداً أول أيام رمضان

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

أعلن ديوان الوقف السني وأوقاف إقليم كوردستان، مساء الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان.

وذكر الوقف السني خلال مؤتمر داخل مرقد أبي حنيفة في العاصمة بغداد تابعته وكالة شفق نيوز، أن "يوم غد الأربعاء هو غرة شهر رمضان المبارك، وذلك لثبوت رؤية الهلال".

من جهتها أعلنت اللجنة العليا لرؤية الهلال في إقليم كوردستان في بيان ورد للوكالة، أن "يوم غد الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك".

هذا وأعلنت السعودية وقطر والإمارات واليمن وفلسطين ولبنان، مساء الثلاثاء، أن يوم غد الأربعاء هو أول أيام رمضان.

يأتي هذا في وقت أعلنت كل من سوريا والأردن وسلطنة عمان وتركيا وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وبروناي واليابان رسمياً أن الخميس 19 شباط/ فبراير الجاري غرة شهر رمضان المبارك، لعدم ثبوت رؤية الهلال.

فيما أعلنت دول أخرى مثل الهند وباكستان وبنغلاديش وإيران والمغرب، أن اليوم هو 28 شعبان وغداً ستعلن غرة الشهر الكريم ليكون إما الخميس 19 شباط/ فبراير الجاري أو الجمعة 20 شباط/ فبراير الجاري.

هذا وتعتبر رؤية الهلال شرطاً أساسياً لبدء الشهر الهجري في العديد من الدول العربية والإسلامية.