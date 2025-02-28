أول أيام رمضان.. الوقف السني والمجمع الفقهي يعلنان السبت والسيستاني يحدده الأحد

شفق نيوز/ أعلن كل من ديوان الوقف السني والمجمع الفقهي العراقي، يوم غد السبت غرة شهر رمضان، فيما حدد مكتب المرجع الديني علي السيستاني، الأحد أول أيام الشهر.

وقال الوقف السني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم غد الأحد هو أول أيام شهر رمضان"، وذلك بعد تحري رؤية الهلال من جماع أبي حنيفة النعمان في الأعظمية ببغداد.

إلى ذلك، أعلن مكتب المرجع الديني في النجف، علي السيستاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "يوم الأحد هو الأول من شهر رمضان المبارك لعام 1446ه‍ـ".