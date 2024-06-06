الوقف السني والسعودية يعلنان موعد العيد

شفق نيوز/ أعلن ديوان الوقف السني في العراق، والمملكة العربية السعودية، يوم غد الجمعة، أول أيام شهر ذي الحجة، وبالتالي يوم الأحد الموافق 16 حزيران الجاري، أول أيام عيد الأضحى.

وكانت السعودية، قد أعلنت رسميا رؤية الهلال مساء الخميس، ليكون السبت الموافق 15 حزيران، هو يوم وقوف الحجاج بعرفة، والأحد 16 حزيران، هو أول أيام عيد الأضحى.

وأكملت السعودية جاهزيتها لاستضافة حجاج بيت الله الحرام القادمين إلى المملكة عبر 14 منفذًا جويًّا وبريًّا وبحريًّا، لأداء مناسك الحج العام الحالي 1445.

وتوقعت السلطات السعودية أن تكون درجات الحرارة "أعلى من المعدل الطبيعي" خلال موسم الحج الذي يحلّ منتصف يونيو الحالي.

ويصادف موسم الحج منذ سنوات في فصل الصيف، وتقام المناسك وغالبيتها في الهواء الطلق، في أجواء صحراوية شديدة الحرارة.