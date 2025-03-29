الوقف السني: الإثنين المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك

شفق نيوز/ أعلن ديوان الوقف السني، أن يوم غد الأحد متمما لشهر رمضان، ويكون الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكان ديوان الوقف السني، قد أكد أنه بانتظار قرار اللجنة الفلكية والشرعية، لإعلان موعد عيد الفطر، ما أثار العديد من علامات الاستفهام حول أسباب تأخير الإعلان.

وكانت دار الإفتاء العراقية، أعلنت قبل قليل، أن يوم غد الأحد، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال مفتي جمهورية العراقي الشيخ مهدي بن أحمد الصميدعي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "يوم الأحد الموافق 1 شوال 1446 هـ، 30 مارس 2025 م هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال".

وأضاف "بهذه المناسبة، تقدمت دار الإفتاء العراقية بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب العراقي والأمة الإسلامية، سائلة الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء".

هذا وأعلنت وزارة الاوقاف في إقليم كوردستان، يوم السبت، أن يوم غد الأحد، هو أول أيام عيد الفطر المبارك.