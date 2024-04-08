أوقاف كوردستان والوقف السني يعلنان الاربعاء اول ايام عيد الفطر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية في حكومة اقليم كوردستان ان يوم الاربعاء اول ايام عيد الفطر.

وقال وزير الأوقاف في حكومة الاقليم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إنه "استنادا إلى الأدلة الشرعية والفلكية تبين أن يوم غد الثلاثاء مكمل لشهر رمضان ويوم الاربعاء هو اول ايام عيد الفطر".

وفي غضون ذلك؛ اعلن الوقف السني العراقي عيد الفطر.

وأكد المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني عدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال، وعليه يكون يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.