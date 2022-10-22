الوطنية للاستثمار تنفي "أنباء" استقالة النجار وسفرها خارج العراق

شفق نيوز / نفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، أنباء تداولتها عن تقديم رئيسة الهيئة استقالتها من المنصب وسفرها خارج العراق، فيما لفتت الى اتخاذ اجراءات قانونية بحق من نشر الخبر.

وقالت الهيئة الوطنية للاستثمار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" الهيئة الوطنية تنفي الاخبار التي تداولتها عددا من المواقع الإعلامية عن تقديم رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار استقالتها وسفرها خارج العراق".

وأضافت الهيئة "نود التاكيد ان النجار مستمرة في عملها ومتواجدة في العراق وان هذه الأنباء عارية عن الصحة وعلى وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية في نقلها للمعلومات"، مبينة أنها "بصدد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من نشر الخبر".