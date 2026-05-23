"الوركاء الأثرية".. ألف أجنبي يزورون مهد الحضارة السومرية (صور)

شفق نيوز- المثنى

كشف مدير آثار وتراث محافظة المثنى، سلوان الأحمر، يوم السبت، عن زيارة أكثر من ألف سائح أجنبي إلى مدينة الوركاء الأثرية خلال الفترة الماضية، مبيناً أن الزائرين قدموا من دول عدة بينها بريطانيا والصين واليابان والولايات المتحدة الأميركية.

وقال الأحمر، لوكالة شفق نيوز، إن هذا التوافد السياحي جاء نتيجة الأعمال التي نفذتها الهيئة العامة للآثار والتراث بالتعاون مع البعثة الألمانية العاملة في الوركاء والتابعة للمعهد الآثاري الألماني، حيث تمت المباشرة بتأهيل المدينة الأثرية والسياحية، ومنها تنفيذ المرحلة الأولى من مسار الزائرين.

وأضاف أن الأعمال تضمنت نصب لوحات دلالية تتضمن شروحات عن المدينة ومعابدها بثلاث لغات هي العربية والإنكليزية والألمانية، فضلاً عن تزويدها بالصور والمعلومات التعريفية، مشيراً إلى أن هذه اللوحات جرى إعدادها في برلين ثم شحنها إلى العراق.

وأشار الأحمر، إلى إنشاء استراحة خاصة بزائري المدينة الأثرية، لافتاً إلى أن الموسم المقبل سيشهد المباشرة بالمرحلة الثانية الخاصة بتطوير استراحة الزائرين واستكمال مسار الزائرين داخل المدينة.

وتعد مدينة الوركاء الأثرية، المعروفة تاريخياً باسم "أوروك"، مهد الحضارة الإنسانية وأول مدينة في التاريخ، إذ شهدت اختراع أول كتابة وبناء أول زقورة، فضلاً عن ارتباطها بملحمة جلجامش الشهيرة.

وأُدرجت المدينة ضمن لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو عام 2016 ضمن ملف الأهوار والمناطق الأثرية في العراق.