"الوركاء الاثرية" وجهة السياح الملهمة (صور)

شفق نيوز/ تعتبر مدينة الوركاء الأثرية، إحدى أشهر المدن السومرية القديمة في العراق.

وكانت هذه المدينة من أهم المراكز الحضرية الحية المأهولة بالسكان وبصورة مستمرة، منذ حوالي أربعة آلاف عام قبل الميلاد وحتى القرن الخامس ميلادي.

وقد لعبت دوراً كبيراً في حضارة وادي الرافدين لمدة طويلة، وما زالت آثارها باقية إلى يومنا هذا، بحيث أصبحت من الآثار التي يقصدها السواح باستمرار.

وتقع مدينة الوركاء بحوالي 30 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة السماوة، وكانت هذه المدينة سابقاً تطل على نهر الفرات قبل أن يتم تغيير مجرى هذا النهر وتبعد عنه حالياً بحوالي 12 كيلومتراً، وتعود أهمية هذه المدينة إلى عاملين رئيسيين وهما العلوم والدين، ويؤكد ذلك القطع الطينية الأثرية التي يعود تاريخها إلى بداية الكتابة قبل خمسة آلاف سنة والتي لعبت دوراً رئيسياً في هذا المضمار.

تصوير: أحمد علي الاعاجيبي