"الورار" يجلب اليأس لنفوس الصيادين.. الكهرباء تقتل الأسماك وتستثني "الشانك" (صور)

شفق نيوز/ عند "ناظم الورار" في قلب نهر الفرات بمدينة الرمادي،بمحافظة الأنبار غربي العراق، تتجسد يومياً معاناة الصيادين الذين يعتاشون من مهنة باتت أكثر قسوة من ذي قبل، فمع انخفاض منسوب المياه في النهر، وازدياد ظاهرة الصيد غير القانوني بواسطة الكهرباء، تراجعت أعداد الأسماك بشكل كبير، ما دفع بكثير من الصيادين إلى حافة العوز واليأس.

وبهذا الصدد، يقول الصياد جاسم العلواني، لوكالة شفق نيوز، "لم تعد شباكنا تمتلئ كما في السابق، والأنواع المتبقية قليلة مثل الشانك والحمري والجري، أما البقية فإما هجرت المكان أو قضى عليها الصيد بالكهرباء".

ويضيف أن "الصيد الجائر بالكهرباء لا يقتل الأسماك فقط، بل يدمّر البيئة النهرية ويقضي على البيوض، مما يهدد مستقبل الثروة السمكية في الفرات".

ويقول مراسل وكالة شفق نيوز، إن الصيادين الذين يأتون إلى ناظم الورار يواجهون يوماً بعد يوم واقعًا صعبًا، حيث تتضاءل فرص الصيد ويغيب الدعم الحكومي لتنظيم المهنة أو حماية النهر من الانتهاكات، ومع ذلك، يصرّون على البقاء، متمسكين بما تبقى من رزق وكرامة في مياه باتت أقل وفاءً من قبل.