"الوحش الأصفر" يقتحم سوقاً وسط البصرة ويزيل 30 محلاً متجاوزاً

شفق نيوز/ أعلنت مديرية بلدية محافظة البصرة، يوم الأربعاء، إزالة 30 محلاً تجارياً متجاوزاً وسط منطقة القبلة أكبر مناطق المحافظة السكنية.

وقال مدير شعبة القبلة، محمد كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإزالة تأتي ضمن مساعي مديرية البلدية بإنهاء ظاهرة التجاوزات العشوائية على المناطق الخضراء والشوارع والأراضي السكنية في المحافظة، ولتنظيم العمل في مشروع سوق البصرة الكبير".

وفي وقت سابق، أزالت جرافات صفراء تابعة لمديرية بلدية البصرة بالتعاون مع القوات الأمنية والجهات المعنية الساندة، سوق المسطر الواقع في منطقة القبلة وسط المحافظة، والذي يعود لسنين طويلة منذ بداية نشأت هذه المنطقة، ومن المقرر افتتاح سوق عصري جديد يضم الباعة وأصحاب المحال.

وقال مدير البلدية، فراس عبد الخالق، لوكالة شفق نيوز، إن "افتتاح سوق القبلة الكبير سيكون خلال الأيام المقبلة، وسبب تأخره هو نظام المزايدة 21 والإعلان عنه خلال شهر وبعد الإحالة يعرض لـ 3 مزايدات كل مزايدة مدتها 30 يوماً، وأيضاً لعزوف بعض المواطنين عن تأجير المحال والاعتماد على السوق القديم والتجاوزات الحاصلة فيه".