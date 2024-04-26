الهيئة العليا لمكافحة الفساد تطالب نينوى بالعقود التي أبرمها "نجم الجبوري" حتى 2022

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة اليوم الجمعة، عن مطالبة الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد بالعقود التي أبرمت في السنوات الماضية بعهد المحافظ نجم الجبوري حتى 2022.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز؛ ان "مكتب رئيس الوزراء /الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد خاطب بكتاب سري محافظة نينوى تطالبهم بتزويدها على وجه السرعة بالعقود المبرمة مع الشركات لكل مشاريع المحافظة في عهد المحافظ السابق نجم الجبوري".

وحددت مكافحة الفساد بالمخاطبة بحسب المصادر الفترة "من 2019 وحتى 2022 وكل ما يتضمن من لجان التحليل والعقود والعطاءات".

واضافت المصادر؛ ان مكافحة الفساد طالبت ايضاً بـ"تزويدها بالفرص الاستثمارية الممنوحة وطريقة تحويل جنس الاراضي لهذه الفرص وغيرها من مشاريع".

وتابعت المصادر؛ أن هذه الإجراءات جاءت "على خلفية قيام عدد من النواب والسياسيين بتزويد الهيئة بمعلومات عن تلك المشاريع والجهات التي استحوذت عليها"

ورجحت المصادر أن "من المتوقع فتح تحقيق على ما جرى في تلك الفترة"، مبينةً أن ذلك "يندرج ضمن الصراعات السياسية بين الساسة ممن يتقاسمون المشاريع في نينوى".