الهواء الملوث يحاصر النجف.. تسجيل آلاف حالات الربو والتحسس (صور)

شفق نيوز- النجف

كشف إعلام مديرية صحة النجف، يوم الأربعاء، عن وجود أكثر من 12 ألف حالة ربو وتحسس، بسبب انبعاثات معامل الأسمنت والحرق غير الآمن والكثير من أسباب التلوث في المحافظة.

وقال ماهر ياسر العبودي من اعلام صحة النجف، لوكالة شفق نيوز، إن "حالات الربو والحساسية تشهد تزايداً مقلقاً والأسباب باتت معروفة وواضحة للجميع"، مبيناً أن "التلوث البيئي يعد العامل الأبرز ولا سيما الحرق غير الآمن، إضافة إلى انبعاثات معامل الاسمنت وغيرها من مصادر التلوث التي تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين".

ولفت إلى أن "الإحصائيات تشير إلى أن عدد المتضررين تجاوز أكثر من اثني عشر ألف حالة، وهذا رقم خطير يستدعي الوقوف عنده بجدية ومسؤولية هذه ليست أرقامًا على الورق بل معاناة حقيقية لأطفال وكبار سن ومرضى يتنفسون هواءً ملوثًا يوميًا".

ودعا العبودي الجهات المعنية والإعلاميين تسليط الضوء على "هذا الملف المهم والعمل على إيجاد حلول حقيقية تحد من هذه الملوثات وتحفظ حق المواطنين في بيئة صحية وهواء نقي".