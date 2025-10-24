"الهواء المسموم" يعود لبغداد

شفق نيوز- بغداد

عادت رائحة الكبريت لتخيم مجدداً على أجواء العاصمة بغداد مساء الجمعة، ما أثار شكاوى واسعة بين الأهالي وتكهنات.

وقال مراسلو وكالة شفق نيوز، إن الرائحة انتشرت في عدد من مناطق الكرخ والرصافة، وامتدت إلى أطراف العاصمة، مشيراً إلى أن المواطنين أبلغوا عن إحساس بضيق في التنفس وحرقة في العينين.

وأفاد سكان محليون بأن رائحة الكبريت القوية بدأت بالتصاعد منذ ساعات المساء الأولى واستمرت حتى وقت متأخر، فيما أشار آخرون إلى أنهم اضطروا لإغلاق النوافذ لتخفيف تأثيرها داخل المنازل.

وكانت مصادر بيئية أخطرت وكالة شفق نيوز مسبقاً أن الظاهرة المتكررة في العاصمة بغداد قد تكون ناجمة عن انبعاثات من معامل الطابوق التي تستخدم الوقود الثقيل (النفط الأسود)، إلى جانب تأثير الانقلاب الحراري الذي يمنع تصاعد الغازات إلى طبقات الجو العليا ويؤدي إلى احتباسها قرب سطح الأرض.

كما أن مرصد "العراق الأخضر" المتخصص بشؤون البيئة، حذّر من أن هواء بغداد، بات محمّلاً بمواد خطرة تهدد صحة الأطفال وكبار السن، وأن العاصمة تسجل لأول مرة نسبة تلوث في الهواء تصل إلى 515%.