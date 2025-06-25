الهواتف تُسلم والتدخين ممنوع.. إجراءات صارمة من تربية الانبار (وثيقة)

شفق نيوز/ أظهرت وثيقة رسمية صادرة عن مديرية تربية الأنبار، يوم الأربعاء، اتخاذ إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تعزيز الانضباط داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أنها تشمل منع ظاهرة التدخين وادخال الهواتف الى أروقة الأبنية التربوية.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة شفق نيوز، "تقرر منع ظاهرة التدخين داخل أروقة الأبنية التربوية بشكل نهائي"، مؤكدة أن "من يخالف هذا التوجيه سيتحمّل التبعات القانونية المترتبة على ذلك".

كما شددت المديرية على "منع إدخال الهواتف المحمولة إلى الأقسام التربوية والإدارية، مع الإلزام بتسليمها إلى قسم الاستعلامات الخارجية، ضمن التعليمات الجديدة الهادفة إلى ضبط بيئة العمل والارتقاء بالأداء الوظيفي".