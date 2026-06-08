الهند تنصح رعاياها في العراق بتوخي الحذر وعدم تصديق "الشائعات والمعلومات المضللة"

شفق نيوز- بغداد

دعت سفارة الهند في بغداد، مساء اليوم الاثنين، رعاياها في العراق إلى توخي الحذر وعدم تصديق ما وصفته بـ"الشائعات والمعلومات المضللة".

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "نتابع الوضع الأمني المتغير في العراق، مع إيلاء اهتمام خاص لسلامة ورفاهية المواطنين الهنود".

ونصحت السفارة، المواطنين الهنود في العراق بـ"عدم الذعر أو تصديق أي شائعات أو معلومات مضللة. كما يُنصحون بتوخي الحذر في تحركاتهم واتباع الإرشادات الصادرة عن السفارة".

وأكدت سفارة الهند في بغداد والقنصلية العامة للهند في أربيل الاستمرار في أداء مهامهما بشكل طبيعي.

ويوم أمس الأحد، اندلع تبادل لإطلاق النار بين إيران وإسرائيل، على خلفية استمرار إسرائيل بقصف مناطق جنوب لبنان، الأمر الذي ترفضه طهران رغم استمرار التفاوض بين الجانب الإيراني وواشنطن من جهة، وبين تل أبيب وبيروت من جهة أخرى.

ويأتي هذا في وقت وجه فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تحذيراً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما شدد على ان نتنياهو سيبقى وحيداً بحال "التصعيد" مع إيران.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن "الجيش سيوقف إطلاق النار في إيران ولكن ليس في جنوب لبنان"، مبيناً أن "الهجمات على الجنوب اللبناني ستتواصل".

في حين نقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، عن مسؤول كبير قوله إنه "إذا واصل حزب الله قصف البلدات الإسرائيلية، فسنواصل قصف الأهداف في كل لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مقر خاتم الأنبياء الإيراني، وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، مؤكدا في حال استمرار الاعتداءات خصوصا في جنوب لبنان، فسيكون رد طهران "أشد قوة".