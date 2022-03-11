سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الهند تتعهد بإعادة أطبائها إلى نينوى وتهدي تمثال "غاندي" للمحافظة

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-11T11:40:50+0000
الهند تتعهد بإعادة أطبائها إلى نينوى وتهدي تمثال "غاندي" للمحافظة

شفق نيوز / رحب قائممقام الموصل، أمين فنش، يوم الجمعة، بزيارة السفير الهندي والقنصل العام في إقليم كوردستان، إلى المدينة، فيما تعهد السفير الهندي، بإعادة الأطباء الهنود إلى نينوى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعقب استقبال قائممقام الموصل، لكل من السفير الهندي لدى العراق، والقنصل الهندي في إقليم كوردستان، اللذان أجريا زيارة إلى المدينة.

وقال فنش، خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الزيارة تعطي رسائل عدة إلى الإعلام، ونأمل أن تشارك الهند بالمشاريع العمرانية في نينوى، بمجالات البناء والنقل والطب وغيرها".

واستنكر قائممقام الموصل، في الوقت نفسه "الأعمال الارهابية لداعش التي طالت العشرات من الجالية الهندية في ُالموصل خلال سيطرته على المدينة عام ٢٠١٤".

من جهته قال السفير الهندي، إن "الموصل مدينة مهمة بالنسبة لبلاده، مردفاً "خسرنا هنا أكثر من ٣٩ مواطنا هنديا، كانوا يعملون بمشاريع البناء".

وأضاف أن "هذه الزيارة مهمة وستفتح مجالات تواصل بيننا، بهدف التعاون في جميع القطاعات"، داعياً بالوقت نفسه المواطنين الهنود والخبراء والأطباء والمهندسين إلى "العودة للموصل، والمساعدة في نهضتها وإعمارها".

وتابع السفير الهندي: سأسعى لإعادة الأطباء الهنود إلى الموصل، للمساهمة في إجراء العمليات الجراحية للمرضى هنا"، مشيراً على أنه سيقدم "تمثال غاندي" إلى محافظة نينوى كرمز للسلام.

related

إقبال كبير على تلقي لقاح كورونا في نينوى

Date: 2021-04-17 15:50:19
إقبال كبير على تلقي لقاح كورونا في نينوى

مصرع شخصين من اصحاب الدراجات بحادثي سير في نينوى

Date: 2021-05-14 06:14:42
مصرع شخصين من اصحاب الدراجات بحادثي سير في نينوى

نيران هائلة تلتهم صهاريج وقود وشاحنات حمل في الموصل

Date: 2022-02-03 16:02:49
نيران هائلة تلتهم صهاريج وقود وشاحنات حمل في الموصل

البرد يصرع طفلة نازحة تسكن مسجداً مهجوراً في نينوى

Date: 2022-01-03 11:54:16
البرد يصرع طفلة نازحة تسكن مسجداً مهجوراً في نينوى

نينوى تتخذ جملة اجراءات لدرء كورونا وتكشف نتائج فحص 12 حالة

Date: 2020-02-27 18:02:13
نينوى تتخذ جملة اجراءات لدرء كورونا وتكشف نتائج فحص 12 حالة

بالفيديو.. اعتداء ذوي متوفى على مستشفى في نينوى

Date: 2022-03-09 08:49:06
بالفيديو.. اعتداء ذوي متوفى على مستشفى في نينوى

باب السراي.. سوق موصلي رائج للصابون الطبيعي (صور)

Date: 2021-10-23 11:07:05
باب السراي.. سوق موصلي رائج للصابون الطبيعي (صور)

محافظة عراقية تتحرك بجملة قرارات للوقاية من كورونا

Date: 2020-03-08 11:26:38
محافظة عراقية تتحرك بجملة قرارات للوقاية من كورونا