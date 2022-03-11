الهند تتعهد بإعادة أطبائها إلى نينوى وتهدي تمثال "غاندي" للمحافظة

شفق نيوز / رحب قائممقام الموصل، أمين فنش، يوم الجمعة، بزيارة السفير الهندي والقنصل العام في إقليم كوردستان، إلى المدينة، فيما تعهد السفير الهندي، بإعادة الأطباء الهنود إلى نينوى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أعقب استقبال قائممقام الموصل، لكل من السفير الهندي لدى العراق، والقنصل الهندي في إقليم كوردستان، اللذان أجريا زيارة إلى المدينة.

وقال فنش، خلال المؤتمر الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الزيارة تعطي رسائل عدة إلى الإعلام، ونأمل أن تشارك الهند بالمشاريع العمرانية في نينوى، بمجالات البناء والنقل والطب وغيرها".

واستنكر قائممقام الموصل، في الوقت نفسه "الأعمال الارهابية لداعش التي طالت العشرات من الجالية الهندية في ُالموصل خلال سيطرته على المدينة عام ٢٠١٤".

من جهته قال السفير الهندي، إن "الموصل مدينة مهمة بالنسبة لبلاده، مردفاً "خسرنا هنا أكثر من ٣٩ مواطنا هنديا، كانوا يعملون بمشاريع البناء".

وأضاف أن "هذه الزيارة مهمة وستفتح مجالات تواصل بيننا، بهدف التعاون في جميع القطاعات"، داعياً بالوقت نفسه المواطنين الهنود والخبراء والأطباء والمهندسين إلى "العودة للموصل، والمساعدة في نهضتها وإعمارها".

وتابع السفير الهندي: سأسعى لإعادة الأطباء الهنود إلى الموصل، للمساهمة في إجراء العمليات الجراحية للمرضى هنا"، مشيراً على أنه سيقدم "تمثال غاندي" إلى محافظة نينوى كرمز للسلام.