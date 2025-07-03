الهلال الأحمر تسجل تزاحماً على 16 محطة لتحلية المياه لها في البصرة

شفق نيوز - البصرة

أكدت جمعية الهلال الاحمر العراقي في محافظة البصرة، يوم الخميس، أن محطات المياه التابعة لها في المحافظة، تشهد تزاحماً على طلب المياه، مما يشير إلى وجود مشكلة في توفير المياه للمواطنين.

وقالت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التزاحم يعود إلى عدة عوامل، أهمها ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الملوحة في المياه، مما يزيد من استهلاك الماء المصفى، وبالتالي يضغط على محطات المياه".

وأضافت الجمعية: "قمنا سابقا بنصب (16) محطة تصفية وتحلية المياه RO في مناطق (أبو الخصيب وسفوان وشط العرب والزبير، والعشار، وحي الرسالة، ومناوي باشا، وحي الحكيم) وعدد من القرى في المناطق النائية البعيدة عن مركز المحافظة، وتعمل هذه المحطات بقدرة انتاجية تصل الى اكثر من (50،000) لتر في الساعة ويتجاوز عدد المستفيدين منها (60,000) شخص".

وبينت أن "كل محطة من المحطات مجهزة بفلتر اختزال بحري لمعالجة المياه شديدة الملوحة لغاية 25,000 ملغم لتر وبعدد 16 محطة وبنفس المواصفات الفنية التي تم نصب أغلبها في نواحي وأقضية محافظة البصرة لمعالجة شح مياه الشرب فيها".

وتابع أن "الجمعية بصدد وضع محطة مياه متنقلة (R.O) على أهبة الاستعداد لغرض نصبها في حال حدوث أي طارئ".

وتتصاعد أزمة ملوحة المياه في محافظة البصرة منذ أكثر من شهر، مع بداية فصل الصيف، حتى باتت تشكل تهديداً بيئياً واجتماعياً، امتد من أقضية شمال المحافظة ليصل إلى قلب المدينة وأطرافها الجنوبية، ومع غياب المعالجات الجذرية وتراجع الإطلاقات المائية، باتت المياه الواصلة إلى منازل مئات الآلاف من المواطنين غير صالحة للاستخدام البشري.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وصل صباح أمس الأربعاء، إلى محافظة البصرة على رأس وفد يضم عدداً من الوزراء والمستشارين، حيث عقد اجتماعا في ديوان محافظة البصرة لمتابعة الإجراءات الخاصة بمعالجة مشكلة شحة المياه في المحافظة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر الثلاثاء الماضي، تخصيص 18 مليار دينار لمعالجة أزمة المياه في البصرة، تشمل صيانة مشاريع الري ومحطات الضخ.

وفي 29 حزيران/يونيو الماضي، أخبر محافظ البصرة أسعد العيداني، وكالة شفق نيوز، بقرب تنفيذ مشروع "تحلية مياه البحر" كحل استراتيجي لأزمة ملوحة المياه في المحافظة، مشيراً إلى أن قلة إمدادات نهر دجلة وانعدام مياه نهر الفرات، بالإضافة إلى صعود اللسان الملحي، تسببت بتفاقم المشكلة