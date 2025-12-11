الهلال الأحمر العراقي يوزع مواد غذائية واغاثية لمتضرري السيول في السليمانية وكركوك

شفق نيوز- بغداد

أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، يوم الخميس، عن مباشرتها بتوزيع المواد الغذائية والاغاثية لمئات العوائل المتضررة في السليمانية وكركوك جراء موجات الامطار الغزيرة التي شهدتها المناطق الشمالية والوسطى.

وقالت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فرق الهلال قامت بتوزيع المواد الغذائية والاغاثية للعوائل المتضررة فضلا عن القيام متطوعي الهلال الاحمر بتصريف المياه من بعض المباني السكنية في منطقة جمجمال بالسليمانية ومناطق يارمجة وزندانه في كركوك".

وأضافت أن "فرقنا الاغاثية باشرت فوراً بتقديم المساعدات الإغاثية والغذائية للعوائل المتضررة، فضلاً عن إرسال عيادة طبية متنقلة الى محافظة كركوك لتقديم الخدمات الصحية للعوائل النازحة، إلى جانب مشاركة فرق المستجيب الأول وفرق الإنقاذ التابعة لها بالتنسيق مع فرق الدفاع المدني في إنقاذ العوائل التي حاصرتها السيول".

وشهدت السليمانية وإدارة كرميان المستقلة هطولات غزيرة ومكثفة خلّفت فيضانات قوية في مناطق عديدة، وأضرّت بممتلكات المواطنين، فيما باشرت السلطات المحلية بتشكيل لجان خاصة لتعويض المتضررين، إلى جانب قيام مركز تنسيق الأزمات (JCC) بتوزيع المساعدات العاجلة بالتعاون مع عدد من المنظمات الخيرية والشركات العاملة داخل الإقليم.

وتضرر في قضاء جمجمال نحو 500 منزل، بالإضافة إلى منازل أخرى في السليمانية وبازيان، كما دخلت المياه إلى أكثر من 100 محل ومخزن، وتعرضت خمسة دوائر حكومية لأضرار واضحة، في حين أصيبت مكتبة جمجمال بأضرار كبيرة. وأغلقت الطرق الرئيسية بين السليمانية–جمجمال وكركوك–جمجمال، واحتُجز المئات عند نقاط التفتيش.