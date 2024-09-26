الهلال الأحمر العراقي يرسل 15 طناً من المساعدات الطبية إلى بيروت

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، يوم الخميس، ارسال الوجبة الثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية الى العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكر مدير القسم الصحي في جمعية الهلال الاحمر العراقي الدكتور علي الموسوي في بيان اليوم إنه "جرى تحميل الوجبة الثانية من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي تقدر زنتها بـ (15) طناً، وذلك وفقاً لقوائم الأحتياجات المرسلة من قبل وزارة الصحة اللبنانية " .

وأضاف أنه "تتضمن هذه الوجبة اكثر من (40) مادة طبية من الادوية المطلوبة الخاصة بمعالجة الإصابات والمستخدمة في صالات العمليات".

وأشار الموسوي الى أن "هذه الوجبة هي الثانية والتي سترسل عن طريق البر بواسطة الشاحنات ، بعد ان تم ارسال وجبة اولى جواً الى مطار بيروت".

ووصلت يوم السبت 21 من شهر أيلول/سبتمبر الجاري مساعدات طبية وإغاثية من هيئة الحشد الشعبي والهلال الأحمر العراقي الى مطار بيروت الدولي لتلبية احتياجات المستشفيات اللبنانية بعد تفجيرات أجهزة "البيجر" والقصف الاسرائيلي المستمر على الضاحية الجنوبية مؤخرا والتي خلفت عددا من القتلى والآلاف من الجرحى.