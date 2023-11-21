الهلال الأحمر العراقي يرسل 11 طناً من المساعدات الإغاثية والغذائية لفلسطين

شفق نيوز / أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، يوم الثلاثاء، إرسال، أكثر من 11 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية المتنوعة عن طريق طيران الجيش إلى الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش تمهيداً لتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني.

وبحسب بيان للهلال الأحمر العراقي، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن إرسال المساعدات يجري بالتنسيق مع وزارة الدفاع ووزارة الهجرة، وعدد من المؤسسات الحكومية".

ويأتي إرسال المساعدات في إطار حملة "فزعة عراقية للأقصى" المتواصلة، والتي أطلقتها الحكومة العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لجمع التبرعات وتعبئة حزم الإغاثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، وخاصة من الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء.