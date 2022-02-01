الهلال الأحمر العراقي يدعو العشرات من ذوي ضحايا الحرب مع إيران لتسلم رفاتهم

شفق نيوز/ دعا الهلال الأحمر العراقي، يوم الثلاثاء، ذوي 629 من الضحايا العراقيين الذي قضوا في الحرب مع إيران إلى تسلم رفاتهم.

وقال الهلال في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "على الرغم من مرور 32 سنة على انتهاء الحرب العراقية الايرانية مازال مئات المشاركين فيها في عداد المفقودين، ويتم بين مدة وأخرى العثور على رفات عدد منهم".

وأضاف، "يتلقى الهلال الأحمر طلبات عديدة من المواطنين للبحث عن ذويهم المفقودين في الحرب العراقية الايرانية التي استمرت ثمانية أعوام 1980 – 1988، وعدت أطول حرب في القرن العشرين، وخلفت مئات الآلاف من الضحايا".

وقال الهلال الاحمر العراقي إنه بالتنسيق والتعاون مع قسم الاسرى والمفقودين التابع لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع "ينشر قوائم بأسماء الشهداء الذين فقدوا أثناء الحرب وتم العثور على رفاتهم، وتضم القوائم أسماء 629 ضحية لم يتم تسلمهم من قبل ذويهم لحد الآن".

ودعا الهلال العراقي ذوي الضحايا العراقيين الذين فقدوا اثناء الحرب لتسلم رفاتهم الموجودة في مقبرة الحسن البصري في قضاء الزبير.