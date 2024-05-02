الهلال الأحمر العراقي يجهز أكثر من 340 طنا من المواد الغذائية والأدوية لغزة

شفق نيوز/ اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، يوم الخميس، عن تجهيز أكثر من 340 طنا من المساعدات الغذائية والأدوية لإرسالها إلى غزة بدعم من الحكومة العراقية.

وقالت الجمعية في بيان لها إن "طواقم الهلال الأحمر العراقي تجهز أكثر من 300 طن من المساعدات الغذائية، فضلا عن تجهيز أكثر من 40 طنا من الأدوية والمواد الطبية بغية إرسالها إلى غزة عن طريق الأردن ومصر.

واضاف أنه "سيتم نقل المساعدات برا عن طريق الشاحنات ومن ثم تنقل عن طريق ميناء العقبة في الأردن ليتم نقلها بحرا إلى مصر عن طريق ميناء النويبة وصولا إلى معبر رفح.

وأوضح البيان ان "عملية نقل المساعدات سيتم بإشراف الهلال الأحمر العراقي بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني والهلال الاحمر المصري".