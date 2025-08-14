أكثر من 4 ملايين أجنبي دخلوا العراق والهلال الأحمر يقدم الخدمات لمليوني زائر

شفق نيوز - بغداد

اعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، يوم الخميس، تقديمها خدمات اسعافية وصحية وتوعوية لأكثر من مليون 800 الف زائر عراقي وأجنبي خلال مراسم زيارة الاربعينية.

وقالت الجمعية في بيان، إن فرقها "قدمت خدمات صحية وطبية واسعافات اولية لـ 1838987 زائراً عراقياً واجنبياً قادما من محافظات: بغداد، والنجف، وبابل، والمثنى والبصرة، وميسان، وذي قار، وواسط، والديوانية، وديالى ، فضلا عن تقديم الخدمات الانسانية للزائرين الأجانب والقادمين عبر المنافذ الحدودية في البصرة وواسط وديالى وأربيل القادمين الى كربلاء لإحياء مراسيم زيارة اربعينية الامام الحسين".

وأضاف البيان "قام متطوعو و منتسبو الجمعية المنتشرين في المحافظات وعبر المنافذ الحدودية بتقديم عدد من الخدمات تمثلت ( بالرعاية الصحية الأولية وبلغ عدد المستفيدين من خدماتها (240577) شخصا، والإخلاء بواسطة سيارات الإسعاف حيث تم نقل (7035) حالة مرضية الى المستشفيات وتقديم خدمات الإسعاف الميدانية (1036815) زائرا عن طريق فرق الهلال الثابتة والمتنقلة ، فضلا عن تقديم التوعية الصحية لـ ( 353152) زائرا، والدعم النفسي لـ (123269 ) زائرا".

وأشار الجمعية، إلى فتح مراكز إرشاد الى التائهين والمفقودين وقد بلغ عدد المستفيدين ( 22712) زائر ا، اضافة الى تقديم المياه الصالحة للشرب لاصحاب المواكب والحسينيات داخل وخارج محافظة كربلاء وبلغ عدد المستفيدين (728090) موكبا وحسينية".

وأكد البيان، أن عمل فرق الهلال الاحمر ما زال مستمرا حتى الآن لحين الانتهاء من مراسيم زيارة الاربعين .

في غضون ذلك أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي في بيان اليوم، أن العراق استقبل 4 ملايين و 100 ألف زائر من الوفود، مشيرا إلى أن اولئك الزائرين كانوا من 140 جنسية مختلفة.