الهلال الاحمر العراقي يرسل أكثر من 20 طنا كدفعة رابعة من المواد الطبية والأدوية لفلسطين

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، يوم الأحد، المباشرة بنقل أكثر من 20 طنا من المواد الطبية والأدوية كدفعة رابعة الى الهلال الاحمر المصري في منطقة العريش بغية تسليمها الى الهلال الاحمر الفلسطيني.

وقالت الجمعية في بيان اليوم، إنها "باشرت بنقل الدفعة الرابعة من المساعدات الطبية والادوية والتي تبلغ اكثر من 20 طنا ليتم نقلها الى مطار بغداد بالتعاون مع مكتب رئيس الوزراء بغية إرسالها جوا عن طريق الطائرات العراقية الى جمهورية مصر ليتم تسليمها الى الهلال الاحمر المصري في منطقة العريش تمهيدا لإرسالها الى الهلال الاحمر الفلسطيني".

يذكر ان جمعية الهلال الاحمر العراقي قامت بنقل اكثر من 32 طنا من المواد الغذائية والاغاثية والطبية سابقا الى الهلال الاحمر الفلسطيني عن طريق الهلال الاحمر المصري.

وأضافت الجمعية في بيانها، أنها مازالت مستمرة بتجهيز عددا من المساعدات الغذائية عن طريق موارد الجمعية وتبرع المواطنين لأرسالها تباعا الى الهلال الاحمر الفلسطيني.