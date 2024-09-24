الهلال الاحمر العراقي يجهز مستشفيات وعيادات طبية على الحدود لاستقبال "النازحين اللبنانيين"

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الهلال الاحمر العراقي، يوم الثلاثاء، عن تجهيز مستشفيات وعيادات طبية متنقلة ومحطات استراحة لنشرها على المنافذ الحدودية العراقية تحسبا لاستقبال العوائل اللبنانية النازحة جراء القصف الاسرائيلي على لبنان.

وقالت الجمعية في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الجمعية قامت بتجهيز مستشفياتها المتنقلة وعياداتها الطبية المتنقلة والمجهزة بالأدوية ومستلزمات الإسعافات الأولية، فضلا عن تهيئة عدد من سيارات الإسعاف لنشرها في مناطق المنافذ الحدودية تحسبا لأستقبال العوائل اللبنانية النازحة جراء القصف الاسرائيلي".

وأضافت الجمعية، أن "فرق الهلال الأحمر العراقي على استعداد تام لاستقبال النازحين وتقديم الخدمات الانسانية لهم".

وارتفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوبي وشرقي لبنان، منذ صباح أمس الاثنين، إلى 492 قتيلاً وأكثر من 1645 جريحا، في حصيلة غير مسبوقة في يوم واحد منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن بين القتلى 35 طفلا و58 امرأة.

وشنت إسرائيل، الإثنين، غارات جوية كثيفة وغير مسبوقة منذ بدء التصعيد الأخير مع حزب الله منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن طائرات سلاح الجو أغارت يوم الاثنين على نحو 1300 هدف لحزب الله في أنحاء لبنان.