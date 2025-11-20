الهلالي تتهم شخصيات في هيئة الاستثمار ومكتب السوداني بالاستيلاء على أراضٍ زراعية

شفق نيوز - كربلاء

اتهمت عضو سابق في لجنة الزراعة والمياه النيابية، يوم الخميس، أطرافاً في هيئة الاستثمار وشخصيات في مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالاستيلاء على أراضٍ زراعية في محافظة كربلاء لأهداف تتعلق باستغلالها تجارياً وضرب الزراعة في البلاد.

وقالت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية والنائب السابق عن محافظة كربلاء ابتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك جهات متنفذة في هيئة الاستثمار وبالتنسيق مع أشخاص في مكتب رئيس الوزراء استولت على مساحات واسعة من قطع الأراضي في محافظة كربلاء"، معتبرة أن "تجريف الأراضي الزراعية تقف وراءها أيادٍ خبيثة للسيطرة على المحاصيل الزراعية واستيرادها من خارج الحدود".

وأضافت، ان "هذه الجهات قامت بتحويل جنس بعض الأراضي من الزراعي إلى طابو سكني، إضافة إلى إنشاء الكثير من المجمعات السكنية وبيعها للمواطنين بأسعار خيالية أكثر من سعرها المعقول".

وطالبت الهلالي، رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني، بزيارة محافظة كربلاء وفتح تحقيق بشكل عاجل وفوري.

وتمثل مشكلة تحويل الأراضي من زراعية إلى سكنية واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الواقع الزراعي في المدن العراقية.

غير أن الحكومة تعمل على تحويل جنس الأراضي في الكثير من المدن من زراعي إلى سكني لتعذّر الزراعة فيها، ولحل أزمة السكن في هذه المدن. بالمقابل تعمل جهات عدة على استغلال هذا الملف لتحقيق منافع شخصية أو حزبية منه، بحسب تقارير اعلامية ومراقبين.