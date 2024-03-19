الهجرة تعلن إغلاق مخيم (تازه دي) للنازحين في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، يوم الثلاثاء، إغلاق مخيم (تازه دي) في محافظة السليمانية، بعد إعادة آخر وجبة من النازحين إلى مناطقهم الأصلية في محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وأوضحت الوزيرة، في بيان أن جميع الأسر العائدة قد تسلمت مبالغ المنحة المالية البالغة أربعة ملايين دينار بشكل مباشر، بالإضافة إلى شمولها بالمساعدات الإغاثية.

وشكرت جابرو، الحكومة المحلية في محافظة السليمانية وإدارة منطقة "گرميان" على تعاونهما "الكبير" في تنفيذ خطة الحكومة الاتحادية الخاصة بتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم وإغلاق المخيمات، مؤكدة أن الوزارة مستمرة بتنفيذ القرار وصولا إلى إنهاء هذا الملف بالكامل بالتعاون مع جميع الجهات الساندة.