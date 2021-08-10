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الهجرة تطلب "تخصيصات طارئة" بقيمة 3 مليارات دينار كمواد غذائية إغاثية

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-10T16:52:59+0000
الهجرة تطلب "تخصيصات طارئة" بقيمة 3 مليارات دينار كمواد غذائية إغاثية

شفق نيوز/ طلبت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، يوم الثلاثاء، "تخصيصات طارئة" بقيمة 3 مليارات دينار؛ وفقاً لما أعلنه المتحدث بأسم مجلس الوزراء حسن ناظم.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الهجرة طلبت تخصيصات طارئة بقيمة 3 مليارات دينار كمواد غذائية إغاثية".

واضاف، أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أوصى بتوفير كل سبل إنجاح الانتخابات المقبلة".

وأشار الى "البدء بتدقيق بيانات الاستمارات المقدمة للحصول على قطع الأراضي لتحديد المستحقين".

وقال إن "مجلس الوزراء وافق على قانون جهاز الأمن الوطني وسيحال إلى البرلمان لإقراره".

ولفت الى "تخصيص 750 مليون دينار لوزارة الثقافة لتوفير شروط السلامة المهنية لدار الكتب والوثائق".

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