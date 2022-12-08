الهجرة العراقية: عودة 286 نازحاً من مخيمات اربيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة العراقية، يوم الخميس، عودة أكثر من 280 نازحاً من مخيمات اربيل في اقليم كوردستان، وذلك ضمن "جهود العودة الطوعية.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه تماشياً مع البرنامج الحكومي لانهاء ملف النزوح في البلاد، اعلنت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو عن عودة (286) نازحاً من مخيمات محور الخازر وحسن شام u3 في محافظة اربيل الى مناطق سكناهم الأصلية في مركز الموصل والقيارة وتلعفر وبيحي وصلاح الدين.