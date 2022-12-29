الهجرة العراقية تكشف عن إحصائية جديدة للنازحين والعائدين لمناطقهم

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، يوم الخميس، عن عودة أكثر من ثلاثة آلاف عائلة نازحة إلى مناطق سكناها الأصلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مبينة أن العوائل التي ما زالت نازحة يبلغ 37 ألف عائلة موزعة على 26 مخيماً في إقليم كوردستان ونينوى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، علي عباس، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "خلال الاشهر الثلاثة الماضية عادة 3246 عائلة نازحة إلى مناطقهم الأصلية في محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى".

وبين ان "عدد الساكنين في مخيمات النزوح يبلغ 37 الف عائلة، بضمنها 27 ألف عائلة من أهالي قضاء سنجار"، مشيرا الى ان "عدد المخيمات الموجودة للنازحين 26 مخيماً في إقليم كوردستان موزعة بواقع 16 مخيماً في محافظة دهوك، و6 مخيمات في أربيل، و4 مخيمات في السليمانية، بالإضافة إلى مخيم الجدعة الموجود في جنوب الموصل".

واشار عباس الى ان "نسبة العائدين إلى سنجار اكثر من 20 ألف عائلة، ومدينة سنجار حالياً تنعم بالامان والوضع الأمني مستقر، وان هناك عمل مع المنظمات الدولية لإعادة تأهيل المناطق في قرى سنجار لإعادة النازحين إلى مناطقهم".

واوضح ان "وزارة الهجرة قامت بتوزيع 349 ألفاً و229 حصة غذائية على النازحين والعائدين من النزوح، الى جانب توزيع مليونين و662 ألفاً و710 لترات من مادة النفط الابيض للنازحين للتدفئة والطبخ، وتقديم المساعدات الإغاثية إلى ما يقارب 900 عائلة نازحة بسبب التصحر والجفاف في محافظتي ميسان وديالى والتسجيل ما يزال مستمرا".