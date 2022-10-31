الهجرة العراقية بصدد إغلاق مخيم لنازحي ديالى في كرميان

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي، يوم الإثنين، عن مساع لوزارة الهجرة والمهجرين العراقية لاغلاق مخيم لنازحي ديالى في وحدة كرميان الكوردستانية، عازياً ذلك الى قلة الدعم الاممي واستتباب الوضع الأمني وتشجيع الحكومة لملف العودة وإنهاء النزوح.

وقال مدير دائرة هجرة ومهجري خانقين علي غازي آغا لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً رسمياً من وزارة الهجرة والمهجرين زار مخيم "قوره تو" في ناحية قورتو التابعة لكرميان والذي يضم 96 أسرة نازحة من ديالى (ناحية السعدية) بسبب الأوضاع الأمنية خلال السنوات الماضية"، موضحاً أن "وزارة الهجرة والمهجرين تعتزم اغلاق المخيم بسبب قلة الدعم من قبل المنظمات الدولية للمخيم واستتباب الأوضاع الأمنية وتشجيع النازحين على العودة وإعادة بناء حياتهم الطبيعية من جديد".

وأشار آغا الى ان "اجتماعاً عالي المستوى عقد في وقت سابق بوحدة كرميان وبحضور مشرف ادارة كرميان ومدراء الدوائر في كرميان وجميع المنظمات الدولية العاملة في محافظة السليمانية ومدير دائرة هجرة السليمانية لبحث وحسم مصير 96 اسرة يبلغ أفرادها 464 نسمة مازالوا في مخيم قوره تو للنازحين".

وتسببت الحوادث الأمنية والطائفية في ديالى منذ 2005 ولغاية 2014 بنزوح عشرات الآف الأسر من مناطقها الى اخرى مناطق في ديالى وخارجها وإقليم كوردستان ومخيمات النزوح في خانقين شمال شرقي المحافظة.

ورغم إغلاق مخيمات النزوح في خانقين منذ نحو عامين إلا أن ملف النازحين ما زال ملف النازحين في ديالى لم يعالج او يحسم بشكل تام بسبب الظروف الأمنية والتردي الخدمي الذي لحق بمناطق التوتر والنزوح.