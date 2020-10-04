الهجرة الدولية تمول مشاريع صغيرة ومتوسطة في مدينة عراقية

شفق نيوز/ اعلن مسؤول محلي في ديالى، اليوم الاحد، عن خطط واسعة لمنظمة الهجرة الدولية iom لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة في قضاء المقدادية شمال شرق المحافظة.

وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالةً حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "منظمة الهجرة الدولية iom التابعة للامم المتحدة ستقوم بتوزيع منح مالية او اعانات عينية تشمل 110 محال تجارية في المقدادية، (40 كم شمال شرق بعقوبة)، ضمن برامجها وخططها الرامية لتحسين الواقع المعيشي في القضاء ومساعدة العوائل المتضررة اقتصادياً الى جانب برامج ودورات تطويرية لشريحة الشباب في القضاء".

ولفت التميمي إلى أن "المنظمة الدولية اكملت اجراءات مقابلة المشمولين بالمنح المالية من اصحاب المحال التجارية الشهر الحالي ومن ثم زجهم بدورات تطويرية لتنمية مهاراتهم العملية على أن يبدأ توزيع الاعانات خلال شهر تشرين الثاني القادم".

وأكد التميمي أن "الهجرة الدولية بادرت بتنفيذ خطة دعم المشاريع المتوسطة عبر منح مالية تشمل قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات الطبية والاغذية والغزل والنسيج والحديد والمعادن، على أن لا يتجاوز عدد العاملين في كل مشروع 30 شخصاً باستثناء صاحب المشروع".

وبين التميمي أن "الهدف من المشروع تشغيل اكبر عدد من الايادي العاملة والحد من مشكلة البطالة والفقر في مناطق المقدادية جراء الظروف التي شهدها القضاء"، مثمناً "دور المنظمات المحلية والدولية التي تبنت العديد من المشاريع الحيوية واعادة تأهيل قسماً منها والتي لم لم تستطع ادارة المقدادية تنفيذها جراء الازمة المالية الخانقة وانعدام التخصيصات والموازنات المالية".

وتابع قائممقام المقدادية، أن ادارته "تسعى جاهدة وبكل ما تملك من امكانيات الى تسهيل عمل المنظمات الدولية وتذليل جميع العقبات امامها لاسهامها الفاعل في تثبيت دعائم الاستقرار، خاصة في المناطق التي نزحت جراء تهديدات تنظيم داعش الارهابي, وحاجة تلك المناطق للبدء باعادة تنظيم حياتها ومعاودة انشطتها المعشية والحياتية".