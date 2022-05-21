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صور وفيديو.. الهتافات تجبر الكاظمي وفريقه على الانسحاب من مراسم تشييع "النواب"

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-21T07:56:20+0000
صور وفيديو.. الهتافات تجبر الكاظمي وفريقه على الانسحاب من مراسم تشييع "النواب"

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بانسحاب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه الحكومي من مراسم تشييع جثمان الشاعر العراقي مظفر النواب بالعاصمة بغداد، بسبب هتافات اطلقت ضده.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن عشرات المشيعين المشاركين في تشييع الشاعر الراحل مظفر النواب هاجموا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ما أجبره وفريقه الحكومي على الانسحاب من التشييع وسط هتافات ضده وضد الطبقة السياسية.

ووصل جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب صباح اليوم، الى مطار بغداد الدولي، وسار به المشيعيون في مراسم رسمية الى مقر الاتحاد العام للادباء في العراق وسط العاصمة العراقية.  

وأظهرت صور نشرت في مواقع التواصل انسحاب الفريق الحكومي جراء حشود المواطنين .

 

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