"النينيو" يداهم العراق والعالم.. خبير يحذر ويوجه رسالة للحكومات

شفق نيوز/ حذر الخبير في الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاستشعار عن بعد شاهين هرمزي، اليوم الجمعة، العراق والعالم من الاحتمالية العالية لعودة ظاهرة "النينيو".

و"النينيو" هي ظاهرة مناخية عالمية، حيث يؤثر تغير الحرارة في أحد المحيطات على الجو بمنطقة أخرى بعيدة.

وقال هرمزي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك احتمالية عالية لعودة ظاهرة النينيو وهي تبلغ نسبتها (أكثر من 95٪)، وقد تمتد هذه الظاهرة من فترة يناير إلى مارس 2024، وهذا يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على الأحوال الجوية خلال تلك الفترة، حيث أن ظاهرة (النينيو) مرتبطة بزيادة درجات حرارة سطح البحر في المحيط الهادي الاستوائي، وخاصة في المناطق المركزية والوسطى. وهذه التغيرات هي مؤشرات رئيسية لظاهرة النينيو".

وأضاف، أن" ظاهرة النينيو يمكن أن تتسبب في حدوث ظواهر جوية متطرفة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحرائق الكبيرة والعواصف المدارية وجفاف طويل الأمد , وخاصة في العراق (حيث سيكون صيفه القادم أكثر حرارة من الصيف الحالي). وهذا يسلط الضوء على أهمية مراقبة والاستعداد لتأثيراتها".

وأكد أن "هناك تأثيرات على الزراعة أيضا، فقد تؤثر هذه الظاهرة في مناطق إنتاج المحاصيل، حيث من المتوقع تحويل طقس تلك المناطق إلى جاف وأدفأ من المعتاد، وهذا قد يؤثر على الأمن الغذائي وأسعار السلع، كما يمكن أن تؤثر هذه الأعمال على أسعار الغذاء والطاقة على الصعيدين العالمي والاقتصادي، مما يؤثر بشكل خاص على الأسواق والاقتصادات، وخاصة الأسواق الناشئة التي تكون أكثر عرضة لتقلبات الأسعار مثل العراق" .

وأشار هرمزي، إلى ان "ظاهرة النينيو ستهدد إمدادات الأرز العالمية وسلع أخرى مثل القهوة وزيت النخيل والسكر والقمح والشوكولاتة من جنوب شرق آسيا وأستراليا وإفريقيا يسلط الضوء على أهمية مراقبة تطورها للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد".

وأوضح، أن "هذه المعلومات تعتبر تحذيراً ونداءً للتصرف من قبل الحكومة والمنظمات والأفراد للتحضير لاحتمالية الاضطرابات التي يمكن أن تسببها ظاهرة الجفاف في الأشهر القادمة".