النيران تأتي على مكتب بريد الجادرية وسط بغداد.. صور

شفق نيوز/ أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، بالسيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مكتب بريد الجادرية في منطقة الجادرية وسط العاصمة بغداد.

وقالت في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرقها استنفرت جهدها البشري والآلي لأخماد الحريق الذي اندلع في الطابق الثاني المشيد من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني لتنفذ حال اكتمال الجهد عمليات الاقتحام المباشر من خلال الوصول إلى سطح البناية والسيطرة الكاملة وإيقاف امتداد النيران الى الطابق السفلي وانهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية .

وأضاف البيان، على أثر الحادث طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المكتب البريدي .