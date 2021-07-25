سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النيران تندلع بمخازن مستشفى في واسط.. صور

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-25T11:07:07+0000
النيران تندلع بمخازن مستشفى في واسط.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في وساط، يوم الاحد، بأن حريقاً اندلع داخل مخازن مستشفى في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع، ظهر اليوم، في مخازن مستشفى الشهيد د.فيروز في قضاء الحي جنوب واسط"، عازياً سبب الحريق إلى "تماس كهربائي داخل المخازن".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق دون خسائر بشرية".

من جهته أفاد اعلام المستشفى، باندلاع حريق في احدى غرف صالات العمليات (مخزن)، مؤكدا أنه تمت السيطرة عليه خلال دقائق.

وأشار اعلام المستشفى ايضاً إلى أن الحريق لم يخلف اضراراً بشرية ، مؤكدا ً أنه تمت اعادة جميع المرضى الى الردهات بعد السيطرة على الحريق كماعاودت فرقنا الطبية والصحية والتمريضية والادارية تقديم خدماتها الى المرضى الراقدين والمراجعين.

بدورها اشارت وزارة الصحة في بيان صدر عقب الحادث، إلى "تشكيل لجنة تحقيقية من قبل الجهات المختصة لغرض محاسبة المقصر إن وجد"، لافتة إلى أن "المستشفى مستمرة بتقديم خدماتها الطبية للمواطنين ولا يوجد اي توقف في عملها". 

 

related

صور .. الدفاع المدني يمنع تكرار كارثة "أبن الخطيب" بإخماد حريق في مستشفى

Date: 2021-06-16 05:52:31
صور .. الدفاع المدني يمنع تكرار كارثة "أبن الخطيب" بإخماد حريق في مستشفى

بالصور.. اندلاع حريقين داخل مول ومستشفى في بغداد والمثنى

Date: 2021-06-16 15:22:53
بالصور.. اندلاع حريقين داخل مول ومستشفى في بغداد والمثنى

اندلاع حريق داخل مستشفى البصرة العام

Date: 2021-05-01 06:46:59
اندلاع حريق داخل مستشفى البصرة العام

نشوب حريق في مدرسة بمحافظة واسط

Date: 2019-12-21 12:46:45
نشوب حريق في مدرسة بمحافظة واسط

إخماد حريق اندلع في مستشفى جنوبي العراق

Date: 2021-07-24 17:22:01
إخماد حريق اندلع في مستشفى جنوبي العراق

صور.. وقفة احتجاجية في واسط لانجاز مشروع صحي معطل منذ 10 اعوام

Date: 2021-06-16 15:13:05
صور.. وقفة احتجاجية في واسط لانجاز مشروع صحي معطل منذ 10 اعوام

حريق في بناية للحشد الشعبي وسط بغداد يخلف احتراق 18 ألف لتر من الوقود (تحديث)

Date: 2021-05-28 09:18:14
حريق في بناية للحشد الشعبي وسط بغداد يخلف احتراق 18 ألف لتر من الوقود (تحديث)

تسجيل 7 وفيات بكورونا بينها 5 غير معلنة في صلاح الدين وواسط

Date: 2020-06-20 16:28:29
تسجيل 7 وفيات بكورونا بينها 5 غير معلنة في صلاح الدين وواسط