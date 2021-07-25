النيران تندلع بمخازن مستشفى في واسط.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في وساط، يوم الاحد، بأن حريقاً اندلع داخل مخازن مستشفى في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "حريقاً اندلع، ظهر اليوم، في مخازن مستشفى الشهيد د.فيروز في قضاء الحي جنوب واسط"، عازياً سبب الحريق إلى "تماس كهربائي داخل المخازن".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق دون خسائر بشرية".

من جهته أفاد اعلام المستشفى، باندلاع حريق في احدى غرف صالات العمليات (مخزن)، مؤكدا أنه تمت السيطرة عليه خلال دقائق.

وأشار اعلام المستشفى ايضاً إلى أن الحريق لم يخلف اضراراً بشرية ، مؤكدا ً أنه تمت اعادة جميع المرضى الى الردهات بعد السيطرة على الحريق كماعاودت فرقنا الطبية والصحية والتمريضية والادارية تقديم خدماتها الى المرضى الراقدين والمراجعين.

بدورها اشارت وزارة الصحة في بيان صدر عقب الحادث، إلى "تشكيل لجنة تحقيقية من قبل الجهات المختصة لغرض محاسبة المقصر إن وجد"، لافتة إلى أن "المستشفى مستمرة بتقديم خدماتها الطبية للمواطنين ولا يوجد اي توقف في عملها".